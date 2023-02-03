Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma 09:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ahşap ev kullanılamaz hale geldi
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan yangında ahşap ev yandı.
Zeytinalanı Mahallesi Şeyhler Sokak'taki ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Hızla yayılan ve tüm evi saran yangın, Muğla Büyükşehir Belediyesi Köyceğiz İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince güçlükle söndürüldü.
Yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Etiketler: Muğla
Son Haberler
- 10:24
- 10:18
- 10:25
- 10:18
- 10:13
Sıradaki Haber
Mersin Bozyazı'da doğal gaz depolama tesisi yapılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz