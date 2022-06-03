Haber Giriş: 3 Haziran 2022 Cuma 15:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye’de kablo hırsızlığı iddiasıyla 2 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kadirli ilçesinde kablo hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, köylerde enerji nakil ve iletişim hattının kablolarının çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, kabloları çaldığı iddiasıyla B.A ve A.A'yı yakalayarak gözaltına aldı.
Ele geçirilen malzemeler ilgili kurumlara teslim edildi.
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