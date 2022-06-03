Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, yazılı açıklamasında, Sivas’ın ihracatının artmaya devam ettiğini belirtti.

Eken, "Mayıs ayında ihracatımız 7 milyon 339 bin dolar olarak gerçekleşti. Önceki yılın aynı dönemine göre ihracatımız yüzde 59,18 arttı. 2021 yılının ilk 5 ayında 30 milyon dolar seviyelerinde olan ihracatımız, bu yılın aynı döneminde yüzde 31,05 oranında artarak 39 milyon 505 bin doları buldu." ifadelerini kullandı.

Eken, ihracat yapılan ülkeler arasında 1 milyon 135 bin dolar ile ABD’nin birinci sırada yer aldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

“İkinci sırada 1 milyon 26 bin dolar ile Kuveyt, üçüncü sırada ise 475 bin dolar ile Çin ve Almanya yer alıyor. İhracat yapılan diğer ülkeler ise Avusturya, Rusya, İsrail, Kuzey Makedonya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve İsveç. Sektörel dağılıma baktığımızda ise ilk sırada 1 milyon 802 bin dolar ile makine ve aksamları, ikinci sırada 1 milyon 331 bin dolar ile madencilik ürünleri, üçüncü sırada ise 1 milyon 146 bin dolar ile mobilya, kağıt ve orman ürünleri bulunuyor."