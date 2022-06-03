Haber Giriş: 3 Haziran 2022 Cuma 15:11Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Eskişehir'de 30 litre sahte içki ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA ]
Eskişehir'de, jandarma ekiplerince durdurulan araçta 30 litre sahte içki ile 15 gram esrar ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince mahalle yolları ile orman ve kırsalda eş zamanlı denetimler yapıldı.
Denetimlerdeki kimlik sorgulaması ve araç kontrollerinde, durdurulan araçtan 1'er litrelik 30 şişe sahte içki, 15 gram esrar, 2 tabanca ve 54 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında, adli işlem başlatıldı. (DHA)
Etiketler: Eskişehir Sahte İçki
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