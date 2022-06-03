Suriye’nin Sahra Çölü üzerinden kuvvetli rüzgarla Türkiye’ye kadar gelen toz bulutu gece yarısı Aksaray’ı toza bürüdü.

Meteoroloji yetkilileri vatandaşları sağlık yönünde uyarırken, toz bulutunun ardından çamur yağışlarının beklediği bildirildi. Suriye’nin Sahra Çölü üzerinden kuvvetli rüzgarla birlikte Türkiye’ye giriş yapan toz fırtınası Aksaray’a kadar ulaştı.

Gece yarısı kent toza bürünürken, vatandaşların evde olduğu sırada yaşanan toz taşınması özellikle araçların üzerinde kendini gösterdi.

Sabah saatlerinde evlerinden çıkan araç sürücüleri araç üzerinde oluşan toz kaplanmasıyla adeta şaşkına döndü. Araçların üzeri tamamen tozla kaplanırken, oto yıkamacılarda da araçlarını yıkatmak isteyen sürücüler uzun kuyruklar oluşturdu.

“Toz taşınması sağlık ve hava kalitesini düşürüyor” Konuşla ilgili bilgiler veren Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fatih Budak, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı dün de vatandaşlarımızı uyarıyı paylaşmıştık. Suriye kaynaklı toz durumu söz konusu. Dün itibari ile başladı bugün de birçok ilde olduğu gibi Aksaray’da da etkisini gösterdi. Akşam saatlerinde rüzgarın kuzey yönlü esmesiyle birlikte toz taşınmasında etkisini kaybetmesini bekliyoruz. Toz taşınmasında sağlık kalitesi ve hava kalitesinin de düşmesiyle beraber olumsuz sağlık hadiselerine yol açmakta. Buradan da vatandaşlarımıza dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıyoruz. Çöl tozları malumunuz Suriye Sahra Çölü üzerinden her hangi bir yükselti olmadığından dolayı kuvvetli güney yönlü rüzgarların yurdumuza kadar özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesi Doğu Anadolu bölgesinin güney doğusu, İç Anadolu’nun doğusunda etkisini göstermekte. Bununla beraber yağış hadisesi de gerçekleştiğinde yağışın olduğu yerlerde biz bunu çamur yağışı olarak görüyoruz” dedi. Araç sürücüleri ise, sabah kalktıklarında araçlarını toz içinde bulduklarını belirterek şaşkınlıklarını anlattı. Toz taşınmasının bugün son bulacağı ve ardından çamur yağışının beklendiği öğrenildi.