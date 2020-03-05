Haber Giriş: Kaynak: AA
Osmaniye'de halı yüklü tırın dorsesi yandı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'de halı yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın hasara neden oldu.
Mesut Kılınç idaresindeki 27 R 9021 plakalı halı yüklü tırın dorsesi, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Düziçi ilçesi yakınlarında alev aldı.
Yangını fark eden sürücü, aracı durdurup dorseyi çekici bölümünden ayırarak itfaiyeyi aradı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, dorsenin tamamını saran yangını söndürdü.
Dorse ve içindeki halılar kullanılamaz hale geldi.
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