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Tokat merkezli uyuşturucu operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.
Tokat merkezli 4 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik Tokat'ın Erbaa ilçesi ile Ordu, Amasya ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı, 2 bin 706 uyuşturucu hap, 49,50 gram toz uyuşturucu, 6,93 gram esrar ve 8 sentetik ecza ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Erbaa Adliyesine sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan 7 zanlı, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklandı.
Etiketler: TokatSon Güncelleme: 5 Mart 2020 Perşembe 12:00
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