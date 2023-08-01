Osmaniye'de çiftçilere hibe destekli makine ekipmanları dağıtıldı

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç, 2023 yılında kente 30.8 milyon hibe desteği sağlandığını söyledi.



İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen dağıtım törenine Vali Erdinç Yılmaz, protokol üyeleri ve çiftçiler katıldı. Törende konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç, yılın ilk 7 ayında çiftçilere toplamda 200 milyon liralık destek ödemesi gerçekleştirdiklerini söyledi. Bugün de çiftçinin ihtiyaç duyduğu makine ekipmanların dağıtımının yapıldığını belirten Müdürü İlmeç, “Çiftçilerimizin makine ekipman parklarının yenilenmesi, daha teknolojik makinalara kavuşması için yüzde 50 hibe desteği vererek çiftçilerimizin bu alet ekipmanlara sahip olmasını sağlıyoruz. Özellikle bu projeyle birlikte Osmaniye ilimizde 133 çiftçimize 7 milyon liralık bir hibe desteği ödemiş bulunuyoruz” dedi.



Diğer önemli bir projenin de kırsal dezavantajlı alanların kalkınması projesi olduğunu ifade eden Mustafa İlmeç, “Bu projeyle de yine alet ekipman dağıtımı yaptık. Yine bu proje özellikle bizim Hasanbeyli, Düziçi, Bahçe ilçelerimizde yaklaşık olarak 52 köyümüzde uygulanmakta. Kırsal dezavantajlı alanlar projemiz 600 rakımın üzerinde bulunan yerleşim yerlerine uygulanan bir proje. Bu kapsamda özellikle 155 çiftçimize 1,5 milyonluk bir makine ekipman hibesi sağlamış bulunuyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımızca ilimizde yürütülen projeler kapsamında, 2023 yılında toplam 30.8 milyon hibe desteği sağlandı. Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi 115 kişiye 1.3 milyon, bireysel sulamada 52 kişiye 3 milyon, ekonomik yatırımlarda 5 kişiye 16 milyon, uzman eller projesi kapsamında 14 kişiye 3.5 milyon ve makine ekipman destekleri kapsamında ise 133 çiftçimize 7 milyon liralık bir hibe desteği sağlanmış bulunmaktadır” diye konuştu.



"Makineleşme verimi artırır"



Törende konuşan Vali Erdinç Yılmaz ise her alanda çiftçilere desteği sürdürmenin, destek olmanın çok önemli olduğunu belirterek, “Çiftçilerimizin para kazanması, çiftçilerimizin ekonomilerinin düzelmesi, gerçekten ekonominin can damarlarından birisini oluşturuyor. Bu desteklerin de önemli olduğunu görüyoruz. Bugün makine desteğinin yapılmasını ve bu makineleşmenin tarımda, teknolojinin kullanılması anlamında da önemli bir destektir. Şunu çok iyi düşünmeli ve yapmalıyız. Eğer tarımdaki yenilikleri, gelişmeleri iyi değerlendirirsek hep kazanırız. Biliyorsunuz, makineleşme hem verimi artırır, hem de iş gücünden, zamandan ciddi tasarruf sağlar. Bir de makineleşmeyi, teknolojiyi en doğru, en iyi kullanmayı bilmeliyiz” ifadelerini kullandı.



Vali Erdinç Yılmaz, atadan dededen öğrenilen yöntemlerin uygulanması düşüncesinden kurtulmanın gerektiğini belirterek şöyle devam etti



“Çünkü her şey değişiyor, her şey gelişiyor. Dolayısıyla teknikler gelişiyor. Yeni yöntemler, yeni bilgiler öğreniliyor. Bu bilgileri öğrenecek ve bunları da uygulayacak bir anlayışta olmalıyız. Eğer biz bu bilgileri doğru alır, doğru kullanırsak çok daha karlı bir iş yapmış oluruz. Yani bilgiye harcayacağınız para hiçbir zaman boşa gitmez ama onu doğru harcarsanız. Onu doğru yönetirseniz asla boşa gitmez. Yaptığınız harcamadan daha fazlasını kazanırsınız. Çiftçilerimize yapılan desteklerin hayırlı olmasını, bol kazançlı çalışmalar, hasatlar, ürünler üretmesini diliyorum”

Konuşmaların ardından çiftçilere çekleri Vali Erdinç Yılmaz ve protokol mensupları tarafından verildi. Programın son bölümünde Vali Yılmaz ve protokol mensupları, Makine-Ekipman Parkı'nı gezerek bilgi aldı.