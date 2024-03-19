Açık 11.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 19.03.2024 12:13

Osmaniye'de Çanakkale şehitleri dualarla anıldı

Osmaniye’de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 109’uncu yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Osmaniye'de Çanakkale şehitleri dualarla anıldı

Osmaniye Asri Mezarlık Şehitliği’nde düzenlenen törende; Kur'an-ı Kerim okundu ardından İl Müftüsü Ali Çakmak tarafından şehitler için dua edildi.

Törende Muhabere Üsteğmen Abdulkadir Albayrak ve Türkiye Harp Malulü, Gazi Şehit Dul ve Yetim Derneği Osmaniye Şube Başkanı İsmail Kaba, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Şeref Defterini imzalayan Vali Dr. Erdinç Yılmaz, “18 Mart, Türk’ün dünyaya sesini duyurduğu, tarihin seyrinin değiştiği, esarete karşı boyun eğmeyip, bağımsızlığı uğruna vatan aşkıyla canlarını feda eden yüz binlerin şehit olduğu Şanlı Çanakkale Zaferimizi ve Şehitlerimizi anmanın onurunu yaşamaktayız” dedi.

Törene Vali Erdinç Yılmaz, Milletvekili Derya Yanık, Seydi Gülsoy, Garnizon Komutanı 12. Komando Tugayı Tuğgeneral Ahmet Burak Yürüten, Belediye Başkanı Kadir Kara, Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve yakınları katıldı. Vali Dr. Erdinç Yılmaz, milletvekilleri ve protokol mensupları, şehit kabirlerini ziyaret ederek, karanfil bıraktı.

ETİKETLER
Osmaniye
Sıradaki Haber
Kırşehir'de Çanakkale Şehitleri anıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:44
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
12:33
Avustralya'dan sosyal medya platformlarına "aşırılık yanlısı" içerik raporu talebi
12:25
75 milyon TL değerinde 405 hayvan tahniti ele geçirildi
12:20
Kedi Eros için istinafa başvuru
12:28
Negatif faizin son kalesi de yıkıldı
12:10
KOSGEB geçen yıl 107 bine yakın işletmeye destek verdi
Emekli polis, eşi için başladığı ahşap eşya yapımını gelir kapısına dönüştürdü
Emekli polis, eşi için başladığı ahşap eşya yapımını gelir kapısına dönüştürdü
FOTO FOKUS
İspanyol aktivistler İsrail'in soykırımını böyle protesto etti
İspanyol aktivistler İsrail'in soykırımını böyle protesto etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ