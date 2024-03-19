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Güncel
İHA 19.03.2024 12:06

Kırşehir'de Çanakkale Şehitleri anıldı

Kırşehir'de Çanakkale Şehitleri için dua edilip Ahmet Tozluklu Şehitliği'nde düzenlenen törende şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı.

Kırşehir'de Çanakkale Şehitleri anıldı

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda; şehit ve gazi dernekleri ile Kırşehir Valiliği şehitlik anıtına çelenk bıraktı.

Anma töreninde konuşan Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Çanakkale Şehitleri'nin hayatlarını hiçe sayarak şehadet şerbeti içtiklerini ve şehitlik mertebesine yükselenlerin gösterdiği kahramanlığın yeni yetişen nesillere örnek olduğunu söyledi. Kur'an Tilavetinin okunmasının ardından Ahmet Tozluklu Şehitliği'nde, terör şehitlerinin mezarları ziyaret edilerek karanfil bırakıldı. Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda tarih bilincinin kazanılması adına eğitimciler; Çanakkale Zaferi ile ilgili video izletti ve öğrenciler şiir ve kahramanlık türküleri seslendirdi. 

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