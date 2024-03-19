Kars’ta gıda kontrol ve denetimi yapıldı

Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol ekiplerince her yıl olduğu bu yılda gıda güvenilirliğini sağlamak adına Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından Bakanlık Gıda Numune Alma Planı çerçevesinde kent genelinde işletmelerden gıda numuneleri alındı.



Ekipler, gıda güvenilirliğinin önemli bir bölümünü oluşturan gıda hijyeninin teminine yönelik yürütülen denetim ve kontroller kapsamında ithalat ve ihracatta yapılan kontroller dahil olmak üzere birincil üretim aşamasından tüketiciye kadar olan tüm aşamalarda; işletmelerin onay kayıtları ile şüphe, şikayet, izleme, izlenebilirlik, gözetim ve denetimleri yapıyor. Yapılan kontroller sırasında gerekli görülmesi halinde numuneler alınmakta ve analizler yapılmak üzere Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüklerine gönderiliyor. Gıda Kontrol Laboratuvarlarında gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin mevzuatta belirlenmiş kriterler kapsamında gıda güvenilirliği ve kalitesine ilişkin analizleri yapılıyor. Yapılan resmi kontroller ve analiz sonrası olumsuzluk tespiti halinde gıda işletmelerine idari yaptırımlar uygulanıyor.