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Osmaniye'de bir kişi, karısını öldürüp ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi yaraladı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'de karısını pompalı tüfekle öldüren, ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi de yaralayan zanlı polise teslim oldu.
Osmaniye'de Karaçay Mahallesi'nde Gökmen O, Mehmet Ş. ile ilişkisi olduğunu iddia ettiği karısı Emel O'ya pompalı tüfekle ateş etti.
Daha sonra Baş Mahallesi'nde, Mehmet Ş'yi de park halindeki otomobilinin içinde aynı tüfekle vuran Gökmen O, iki olayda kullandığı silahla polis merkezine teslim oldu.
Yaralı Emel O, kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Ş'nin tedavisi sürüyor.
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