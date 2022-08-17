Haber Giriş: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 17:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de asayiş uygulamalarında 11 tutuklama
[AA (Arşiv)]
Osmaniye'de kent genelinde asayiş uygulamaları gerçekleştirildi. Denetimlerde, gözaltına alınan 205 kişiden 11'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince 8-15 Ağustos'ta asayiş uygulamaları yapıldı.
Uygulamalarda 5 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 2 çalıntı araç, 3 çalıntı motosiklet ile 1 çalıntı motosiklet ele geçirildi, 205 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Etiketler: Osmaniye
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