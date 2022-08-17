Haber Giriş: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 16:44Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kontrolden çıkan otomobil evin bahçesine düştü: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotograf: DHA]
Sinop'ta virajı alamayan otomobil evin bahçesine uçtu. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Korucuk Mahallesi Kiraztepe mevkiinde 31 yaşındaki Hatice Altay yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Savrulan otomobil, durakta bekleyen minibüse çarparak bir evin bahçesine uçtu. Yan yatan otomobilde bulunan sürücü Hatice Altay ile 16 yaşındaki E. A. ve 23 yaşındaki Ş. A. yaralandı, otomobile sıkışan Asiye Kocadağ ise hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Sinop Trafik Kazası
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