Korucuk Mahallesi Kiraztepe mevkiinde 31 yaşındaki Hatice Altay yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan otomobil, durakta bekleyen minibüse çarparak bir evin bahçesine uçtu. Yan yatan otomobilde bulunan sürücü Hatice Altay ile 16 yaşındaki E. A. ve 23 yaşındaki Ş. A. yaralandı, otomobile sıkışan Asiye Kocadağ ise hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.