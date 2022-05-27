Haber Giriş: 27 Mayıs 2022 Cuma 12:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de apartman boşluğuna düşen kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Şehit Halis Şişman Mahallesi Estergon Caddesi'ndeki bir apartmanın havalandırma boşluğundan kedi sesi geldiğini duyanlar durumu itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye yönlendirilen ekipler, merdiven sarkıtarak ulaştıkları kedi yavrusunu mahsur kaldığı yerden kurtardı.
İtfaiye ekiplerince su ve ekmek verilen kedi yavrusunu bir vatandaş sahiplendi.
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