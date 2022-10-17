Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi 13:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de ağaca çarpan otomobildeki çift yaralandı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, otomobilin ağaca çarpması sonucu yaralanan çift, hastaneye kaldırıldı.
Gökçayır köyünde, M.K. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarptı.
Kazada, araç sürücüsü ve yanındaki eşi Ş.K. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları Düziçi Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Etiketler: Osmaniye Trafik Kazası
Son Haberler
- 15:00
- 14:56
- 14:49
- 15:00
- 14:24
Sıradaki Haber
Kahramanmaraş'ta dev lahanaların hasadı başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz