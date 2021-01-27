Aşı uygulamasının ikinci evresi olan 80 yaş ve üzeri vatandaşlar aşılanmaya başlandı.

Düziçi İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık personelleri, sağlık kuruluşlarına gidemeyen yaşlıları tek tek evlerinde ziyaret ederek koronavirüs aşılaması yapıyor.

Sağlık kuruluşlarına gidemedikleri için evlerinde aşı olduklarını ifade eden vatandaşlar, “Devletin bizlere sağlamış olduğu imkanlardan dolayı teşekkür ederiz. Sağlık ekipleri evlerimize kadar gelerek aşı yapıyor. Bizlerde aşımızı oluyoruz. Aşının bulunması çok iyi, bu bizlere mutluluk veriyor. Toplu halde oturup sohbet etmeyi özledik. İnşallah pandemi dönemi bir an önce sona erer”dediler.