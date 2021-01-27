Haber Giriş: 27 Ocak 2021 Çarşamba 10:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanacak...
Koronavirüs Bilim Kurulu ne zaman toplanacak? Koronavirüs Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ne zaman?
Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ne zaman?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün yapılacak.
Toplantının gündemi aşılama süreci ve salgındaki son durum olacak.
Saat 17.00'de başlayacak toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.
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