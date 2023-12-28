Puslu 7.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 28.12.2023 10:17

Osmaniye merkezli PKK/YPG operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Osmaniye merkezli 5 ilde terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Osmaniye merkezli PKK/YPG operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'deki silahlı faaliyetlerine katıldığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Osmaniye, Adana, Mersin, İzmir ve Manisa'da tespit edilen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyonda, adreslerde bulunan çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

ETİKETLER
Osmaniye
Sıradaki Haber
Bilecik'te motosiklet tutkunları şehitler için konvoy oluşturdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:48
İstanbul'da farklı suçlardan aranan 639 zanlı yakalandı
10:47
MİT'ten terör örgütüne üst düzey darbe
10:43
Giresun'da üniversite özlemi yaşayan 10 kadın üniversitelilerle derse girdi
10:42
Yurt dışından emeklilerin taşıtları aralıksız 4 yıl ülkede kalabilecek
10:38
Adana'da bir tırda yüzlerce silah parçası ele geçirildi
10:37
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza
FOTO FOKUS
İsrail Gazze'yi bombalamaya devam ediyor
İsrail Gazze'yi bombalamaya devam ediyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ