Bilecik'te motosiklet tutkunları şehitler için konvoy oluşturdu

Bilecik Motosiklet Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, motosikletli grup 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda bir araya geldi.

Atatürk Bulvarı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar Türk bayraklarıyla konvoy yapan gruptakiler, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı bölgesinde askerlerin şehit edilmesine tepki göstererek PKK aleyhine slogan attı, tekbir getirdi.

Bilecik Motosiklet Derneği Başkanı Erol Yörümez, Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı açıklamada, Bilecik'teki sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar olarak, vatanın bölünmez bütünlüğünü korumak için can vermiş aziz şehitleri unutmadıklarını göstermek için toplandıklarını söyledi.

Yörümez, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşları olarak hainlere boyun eğmeyeceğimizi gerekirse vatanımızın bir karış toprağını kaybetmemek için seve seve can vereceğimizi hainlere bildirmek isteriz." dedi.

Grup, şehit askerler için dua edilmesinin ardından dağıldı.