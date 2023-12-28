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Güncel
İHA 28.12.2023 09:54

Jandarma Cumhuriyet ile yaşıt olan dedenin doğum gününü kutladı

Muş İl Jandarma Komutanlığı personeli, Cumhuriyet’in 100’üncü yılında Karabey köyünde yaşayan 100 yaşındaki Abdulbaki Kaya’yı evinde ziyaret ederek doğum gününü kutladı.

Jandarma Cumhuriyet ile yaşıt olan dedenin doğum gününü kutladı
[Fotograf: İHA]

Muş merkeze bağlı Karabey köyünde ikamet eden 7 çocuk ve 60 torun sahibi Abdulbaki Kaya’yı evinde ziyaret eden jandarma, asırlık çınarın doğum gününü kutlayarak bir süre sohbet etti. Asırlık çınar Kaya, Atatürk’ü hatırladığını anlatırken ülkenin geçmiş dönemini ve şu anki halini karşılaştırdı.

Tarihin birçok önemli anlarına şahit olan 100 yaşındaki Abdulbaki Kaya’yı evinde ziyaret ettiklerini söyleyen Jandarma Astsubay Başçavuş Özlem İçöz, jandarma ekipleri olarak her zaman vatandaşın yanında olacaklarını söyledi.

İçöz, “Muş İl Jandarma Komutanlığı olarak, Cumhuriyetimizle birlikte doğan ve bugün 100 yaşında olan Abdulbaki dedemizin doğum gününü kutlamaktan onur ve kıvanç duyuyoruz. Cumhuriyetimizin bugün 100 yaşına ulaşması, birlik ve beraberlik ruhumuzun daima korunması ile mümkün olmuştur. Tarihin birçok önemli anlarına şahit olmuş Abdulbaki dedemizin bugün yanında olup bu anını paylaşmak bizim için çok değerli. Türkiye Cumhuriyeti jandarması olarak halkımızın her anında yanında, yakınında ve hizmetinde olmaya devam edeceğiz” dedi.

Jandarma Cumhuriyet ile yaşıt olan dedenin doğum gününü kutladı

Cumhuriyet ile yaşıt olan Abdulbaki Kaya, jandarmanın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Ben 15 yaşındaydım Atatürk vefat etti. Atatürk’ü hatırlıyorum ama hiç görmedim. Beni evimde ziyaret ettiniz. Allah sizden razı olsun, çok mutlu oldum. Çok şükür şimdi ülkemiz çok güçlü, geçmişte sadece Kırıkkale’de silah üretiliyordu. Şimdi ülkemiz çok iyi yerlere geldi. Hiçbir ülke şu an Türkiye’ye karşı gelemez. Türkiye tüm ülkelere karşı çelik gibi dimdik ayakta duruyor” şeklinde konuştu.

100 yaşındaki Abdulbaki Kaya’nın 60 torunundan biri olan Habil Kaya da, jandarmanın dedesini ziyaret etmesinin kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, “Muş İl Jandarma Komutanlığından komutanlarımız dedemi ziyarete geldiler. Cumhuriyetle yaşıt olan dedemin doğum gününü kutlamak için pasta getirdiler. Dedem ile geçmişten geleceğe dair sohbetler ettiler. Dedem de mutlu oldu bizlerde mutlu olduk. Devletimiz sürekli yanımızda olduğu için gurur duyuyoruz. Devletimizi seviyoruz. Bu tür etkinliklerin yapılması bizleri ve yaşlılarımızı çok sevindiriyor” ifadelerini kullandı.

Ziyarete, Jandarma Binbaşı Özgür Barış İçöz, Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Yılmaz ve Jandarma Astsubay Üstçavuş Şeyda Akın katıldı. 

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Muş Jandarma Genel Komutanlığı
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