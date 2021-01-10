Osmaneli Belediyesi, ilçede bulunan tescilli konakların restorasyonuna, birkaç yıl önce Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansının (BEBKA) destekleriyle başladı.

Kerpiç, taş ve ahşap kullanılarak inşa edilen ve restorasyonları tamamlanan konaklar, okul, otel, gençlik merkezi ve iş yeri olarak hizmet veriyor.

Projeler için oluşturulan 15 kişilik restorasyon ekibi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını söyledi.

350 bin metrekarelik sit alanında yaklaşık 500 tarihi konağın bulunduğunu belirten Şahin, "İlçemizde yer alan konakların 150'si tescillidir. Belediye olarak bugüne kadar 75 konağın restorasyonunu tamamladık. Kovid-19 sürecinde konaklarımızın her birinin ayrı yerlerde olmasını da fırsat bilerek restorasyonlara ağırlık verdik. Bu süreçte başladığımız 15 konağın restorasyonunu bitirmek üzereyiz." dedi.

Şahin, ekibin fedakarca çalışmalarına devam ettiğini anlattı.

Kovid-19 sürecini, kendilerini geliştirmek ve restorasyon çalışmalarını daha iyi seviyelere çekebilmek amacıyla verimli kullanmaya çalıştıklarını vurgulayan Şahin, şöyle konuştu:

"Restorasyonu tamamlanan konaklarımızı hemen hizmete alıp değerlendiriyoruz. Kadın girişimcilere bir konak teslim ettik, gençlik merkezi olarak da bir konağımızı hazırlıyoruz. Her bir konağa kimlik vermek suretiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çok yakın bir zamanda burayı tüm dünyaya tanıtmış olacağız. Roma, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden kalan bu konaklarımızı elimizden geldiğince restore etmeye çalışıyoruz. Belediye bünyesindeki tecrübeli restorasyon ekibimizle maliyetleri düşürerek çalışmalara devam ediyoruz. Kültürel varlıklarımız olan bu konaklar çok güzel bir değere gelmiş oldu. Marmara Bölgesi'nin orta noktasında yer alan Osmaneli'nin turizmde çok farklı bir değere ulaşması için çabalıyoruz."

Şahin, tescilli 150 konağın restorasyonunu 2022 yılında tamamlamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.