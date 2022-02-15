Osmaneli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerde gıda ürünlerine indirim yapılıp yapılmadığı, ürün fiyatlarının karşılaştırılması, etiket fiyatı ile kasa fiyatının tutup tutmadığı ve son kullanım tarihi gibi konularda kontroller gerçekleştirildi.

Ekipler, raflardan aldıkları ürünlerle kasaya giderek ürünlerin etiketleri ile kasadaki fiyatlarını tek tek karşılaştırdı.

Zabıta Müdürü İbrahim Daş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:

"Ürünlerin etiketlerine, son kullanma tarihlerine bakıyoruz. Bu ürünlerin numunelerini alıyoruz ve kasaya gidiyoruz. Kasa fişi ve reyon fişi arasındaki fiyatları karşılaştırıyoruz. KDV indirimleri oldu ve bu indirimleri marketlerin uygulayıp uygulamadığına bakıyoruz. Uygulamayanlar için Haksız Fiyat Denetim Formu tanzim ediyoruz. İş yerlerine bu konuda gerekli uyarıları yapıyoruz ve uymayanlar hakkında gerekli yasal işlem uyguluyoruz. Market ve bakkallara yönelik denetimlerimiz devam edecek."