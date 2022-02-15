Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, Gerede-Kızılcahamam yolunun 19'uncu kilometresindeki Aktaş-2 Köprüsü'nde onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle yolun her iki istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Manisa-Turgutlu yolunun 1-6, Beyşehir-Seydişehir yolunun 22-26'ncı kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolunun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Silifke-Erdemli-Mersin yolunun 51-53'üncü kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Keşan-Gelibolu-Eceabat yolunun 58-85, Söğüt-Seydikemer yolunun 50-59'uncu kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

Artvin-Şavşat yolunun 24-25'inci kilometrelerindeki heyelan dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

İnebolu-Kastamonu yolunun 23-30'uncu kilometrelerindeki sel hasarları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Karlıova-Bingöl yolunun 30-38'inci kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Balıkesir-İvrindi yolunun 27-29'uncu kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.