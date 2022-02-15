Haber Giriş: 15 Şubat 2022 Salı 07:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hastane bahçesinde silahlı kavga: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Sakarya Adapazarı'nda, hastane bahçesinde silahlı kavga çıktı, 1 kişi yaralandı.
Aralarında husumet olduğu öğrenilen iki kişi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önünde karşılaştı.
İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce ismi öğrenilemeyen şüpheli, E.Ö.'ye ateş etti.
Yaralanan E.Ö., hastane personeli tarafından tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Etiketler: Sakarya Bireysel Silahlanma
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