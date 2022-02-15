Haber Giriş: 15 Şubat 2022 Salı 09:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde 33 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA/Arşiv]
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 33 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesindeki 4 köyde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler Afganistan, Tunus, Suriye ve Fas uyruklu 33 düzensiz göçmenin yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirledi.
Aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu yabancı uyruklular, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Etiketler: Afganistan Düzensiz Göçmenler Fas Kırklareli Suriye Tunus
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