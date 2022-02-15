Haber Giriş: 15 Şubat 2022 Salı 09:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batman'da terör operasyonu: 5 gözaltı
[Fotoğraf: AA/Arşiv]
Batman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.
Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesi kapsamında çalışma başlatıldı.
Dün düzenlenen operasyonla terör örgütü adına eylem hazırlığında oldukları belirlenen ve sözde Sivil Savunma Birlikleri (YPS) içerisinde faaliyet gösteren 5 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: PKK/KCK PKK/YPG Terör Örgütü Terörle Mücadele
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