Osmancık’ta ara sokaklara 30 bin metrekare kilitli parke taşı döşenecek

Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, kilitli parke taşı yapılan sokaklarda incelemelerde bulundu.

Gelgör, bu hafta Gemici, Yeşilçatma ve Şenyurt mahallelerinde 5 bin metrekare kilitli parke taşı döşendiğini, Esentepe ve Koyunbaba mahallelerinde planlanan sokaklarla toplam 30 bin metrekare kilitli parke taşı yapılacağını söyledi.

Altyapısı tamamlanan cadde ve sokakların asfalt ya da kilitli parke taşı yapıldığını belirten Gelgör "İlçemizde son 5 yıldır doğal gaz çalışmaları nedeniyle cadde ve sokaklarda sürekli kazı yapılıyor. Altyapısı tamamlanmış cadde ve sokaklarımızı asfalt ya da kilitli parke taşı yaparak halkımızın hizmetine sunuyoruz. Gemici bölgesinde Çay Mahallesi olsun, Gürleyik Mahallesi olsun ihtiyaç bulunan yerlerde planlama yapıldı." dedi.

Yağışların belediye çalışmalarını olumsuz etkilediğini dile getiren Gelgör "Birkaç aydır bölgemizde sürekli yağış var. Bu durum çalışmalarımızı olumsuz etkiledi. Asfalt ve kilitli parke taşı çalışmalarımızın gecikmesine neden oldu. Bu durumu telafi edebilmek için takviye ekipler oluşturarak üç mahallede aynı anda çalışma başlattık." diye konuştu.