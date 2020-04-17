Oruç ne zaman tutulacak? İlk iftar kaçta? Ankara, İstanbul, İzmir imsakiyeleri..
On bir ayın sultanı huzur ve bereket ayı Ramazan başlıyor. Müslümanlar için büyük öneme sahip. Ramazan ayının ilk orucu ne zaman tutulacak? İftar saati ne zaman? İstanbul imsakiye 2020...
11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı, 24 Nisan Pazar günü başlıyor. Ramazan'ın son günü ise 23 Mayıs.
Teravih namazı, mukabele, fıtır sadakası ve itikaf gibi ibadetlerin ifa edildiği bu ayda, Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, Ramazan’ın 27'nci gecesine denk gelen 19 Mayıs Salı günü idrak edilecek.
Ankara imsakiyesi 2020
İstanbul imsakiyesi 2020
İzmir imsakiyesi 2020
Ramazan Bayramı ne zaman?
Ramazan ayının ardından 24 Mayıs Pazar ise Müslümanların büyük sevinçle karşıladığı Ramazan Bayramı'na girilecek. Ramazan Bayramı'nın son günü 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor.
Oruç kimlere farz?
İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları Müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmak Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartları. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle Müslüman ve aklı yerinde olması gerekir.
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