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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda 52 gram uyuşturucu, bir hassas terazi, bir tüfek, 10 mermi ve bir kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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