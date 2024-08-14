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Güncel
AA 14.08.2024 16:36

Ortahisar'da tarihi sokakların yolu yenileniyor

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki yollar tarihi dokuya uygun şekilde yeniliyor.

Ortahisar'da tarihi sokakların yolu yenileniyor

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Suriçi mevkisindeki doğalgaz çalışmaları sırasında bozulan yolları onarıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzon'un tarihi kent kimliğine dikkat ederek çalıştıklarını belirtti.

Kaya, bu anlamda tarihi sokaklara yönelik özel çalışma yaptıklarını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Arnavut kaldırımı da bu şehrin simgelerinden birisi, Ortahisar'ımızdaki tarihi sokaklarımıza Arnavut kaldırımı yapıyoruz. Yoğun yağış alan bölgelerde kullanımı yaygın olan ve Trabzon'un tarihi dokusuyla bütünleşen Arnavut kaldırımı, Ortahisar sokaklarının daha estetik görünmesini sağlıyor. Ekiplerimiz, ilçemizin çeşitli noktalarında bu hassasiyetimize uygun şekilde çalışmalarını yürütüyor."

Fen İşleri Müdürü Fatma Hamzaçebioğlu ise sadece Suriçi mevkisinde değil, Trabzon'un dar sokaklarında yaptıkları yol çalışmalarında Arnavut kaldırımı kullanmaya özen gösterdiklerini kaydetti.

Suriçi'nin tarihi ve turistik özellikte bir bölge olduğuna işaret eden Hamzaçebioğlu, "Bu nedenle özel bir çalışma gerektiriyor. 800 metrekarelik bir alanda gerçekleştirilen Arnavut kaldırımı taş çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte Suriçi mevkisi tarihi görünümüne yeniden kavuşacak." ifadelerini kullandı.

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