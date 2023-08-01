Orta ve Doğu Karadeniz'de, üretici ve mevsimlik tarım işçileri fındık hasadını bekliyor

Bölgedeki fındık üreticileri, ilk olarak sahil kesiminde ağustos ayının ikinci haftası başlaması planlanan hasat dönemi için bahçelere girdi.



Hasada sayılı günler kala bahçelerde ot temizliği çalışmalarını yürüten üreticiler, son hazırlıklarını yavaş yavaş tamamlayarak, hasat için gün sayıyor. Doğu ve Güneydoğu illerinden bölgeye gelerek konaklama alanlarına yerleşen mevsimlik tarım işçileri de fındık hasadının verimli geçmesini bekliyor.



"Üreticilerimize diyoruz ki fındık altlarını temizleyin, fındığı yerden toplayın"



Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, fındığın ülkeye önemli oranda döviz girdisi sağlayan bir ürün olduğunu söyledi. Fındık rekoltesinin bu yıl, geçen yıla oranla az gözüktüğünü aktaran Ergan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Yaptığımız verim ve kaliteyi artırma çalışmalarıyla rekoltenin sürekli artırılmasından tarafız. Biz 200 kiloların altına dönüm başına düşülmemesini istiyoruz. Türkiye'de 200 kilo ürün üretildiği takdirde, 1,5 milyon tonun üzerinde fındık üretileceğine inanıyoruz. Bunu da ihracatçımızın satacağına ve Türkiye'de 4-5 milyar dolar civarlarında gelir elde edileceğine inanıyoruz"



Ergan, fındık hasadına kısa bir süre kaldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Şu anda fındık altları temizlenmesi var. Özellikle üreticilerimize diyoruz ki fındık altlarını temizleyin, fındığı yerden toplayın. Fındık yerden toplandığı takdirde 1 ve 2 randıman fark edecektir. Bu da verim ve kalite de önemli farkındalıklar yaratacaktır. Onun için şu anda temizlikler sağlanıyor. İnşallah bundan sonra da vatandaşımız, fındığı yerden toplar ve randımanı daha kaliteli olur ve daha kaliteli fındık satmış oluruz"



"Fındığın olgunlaşıp toplanmasını bekliyoruz"



Üreticilerden Kadir Canbakkal da kardeşleriyle 20 dönümlük fındık bahçeleri olduğunu belirterek, "Arazinin temizliğini yaptık. Fındığın olgunlaşıp toplanmasını bekliyoruz. Şu anda arazimizde fındık toplanmaya hazır" diye konuştu.



Canbakkal, geçen sene söz konusu bahçeden 1 ton fındık aldıklarını dile getirerek, "Bu arazide 1 ton fındık yapan 2022 mahsulünde bu yıl 700 kilo randıman farkıyla fındık olabilir" dedi.



İsmail Gümrükçü de 3,5 dönümlük fındık bahçesini hasat için hazırladığını ifade ederek, "Havaların yağışlı olması fındığı olumlu etkiledi. Allah ne verdiyse onu alacağız" ifadesini kullandı.