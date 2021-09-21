Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün akşam saatlerinden sonra Giresun çevrelerinde, gece Trabzon, Rize ve Artvin'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli, Rize ile Artvin'in kuzey kesimlerinde şiddetli ve yer yer aşırı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Söz konusu yağışların yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenirken, meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, iç kesimlerde yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Samsun ve Ordu'da yerel kuvvetli yağış

Öte yandan bugün öğleden sonra iç kesimleri başta olmak üzere Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Yağışların bugün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.