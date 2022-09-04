Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar 14:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Orta Karadeniz kıyıları için gök gürültülü sağanak uyarısı
[Fotograf: AA]
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Orta Karadeniz kıyılarında yarın gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre yarın Samsun, Giresun ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kuzeyinde kuvvetli, Samsun'un doğu ilçeleri ile Ordu'da çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Sağanak
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