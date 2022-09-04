Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar 14:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da bir evde 1127 sikke ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde evinde 1127 sikke ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Narlıca Mahallesi'ndeki ikamette tarihi eserlerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Adrese düzenlenen operasyonda 1127 sikke bulundu.
Jandarma ekipleri, ev sahibi N.H'yi gözaltına aldı.
Sikkeler, incelenmek üzere Hatay Müze Müdürlüğüne götürüldü.
Etiketler: Tarihi Eser
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