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Güncel
AA 27.09.2023 22:32

Orta ilçesinde muhtarlar toplantısı yapıldı

Çankırı'nın Orta ilçesinde muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

Orta ilçesinde muhtarlar toplantısı yapıldı

Kaymakam Erkan Minuz başkanlığında İsmail Nazire Orta Okulu'nda düzenlenen toplantıda mahalle ve köy muhtarlarının talep ve sorunları dinlendi.

Minuz, burada yaptığı konuşmada, sorunsuz şekilde hizmet yarışını öne çıkarmayı amaçladıklarını söyledi.

Çözülemeyen sorunların çözümünün beklendiğine işaret eden Muniz, "İnşallah bu dönemde hepsini çözüme kavuştururuz. Muhtarlarımız ve kurum amirlerimiz sorunlar varsa dile getirebilirler. Herkesin amacının mahallesine, köyüne daha iyi hizmet yapabilme ve anlayışlı olması beni mutlu etti." dedi

Toplantıya Orta Belediye Başkanı Bayram Yavuz Onay, Yaylakent Belediye Başkanı Kadir Dede, Dodurga Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Savaş Uzun, İlçe Emniyet Amiri Mustafa Aydemir, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Tolgahan Sıramkaya ile muhtarlar katıldı.

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