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Güncel
İHA 14.01.2024 17:41

Orman muhafaza memurlarına silah kullanma eğitimi

Isparta’da Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 48 orman muhafaza memuruna silah kullanma eğitimi verildi.

Orman muhafaza memurlarına silah kullanma eğitimi

 Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğü atış eğitmeni personelleri tarafından, Isparta Orman İşletme Müdürlüğü’nde görevli 48 orman muhafaza memuruna atış poligonunda teorik ve uygulamalı olarak ‘Silah Kullanma ve Silah Bakımı Eğitimi’ verildi.

Teorik olarak silah bilgisi, atış teknikleri ve nişan alma, atış öncesi ve atış esnası güvenlik tedbirleri, silah arızaları ve bakımı hakkında bilgiler verilirken, pratik ders bölümde ise atış poligonunda silah atış talimini uygulamalı olarak gösterildi. 

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