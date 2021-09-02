Haber Giriş: 2 Eylül 2021 Perşembe 03:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Orhangazi'de terminalde bir minibüsün çarptığı kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde minibüsün çarptığı yaya yaralandı.
Yolcu taşımacılığı yapan Cihan K. (41) idaresindeki 16 AFG 200 plakalı minibüs, terminalde bulunan Salih Ayrancı'ya (78) çarptı.
Yere düşerek başından yaralanan ve güneşten etkilenmemesi için şemsiyeyle korunan Ayrancı, 112 Acil Servis ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Minibüs sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Etiketler: Bursa
Son Haberler
- 02:47
- 02:44
- 02:10
- 01:28
- 01:09
Sıradaki Haber
Zabıtadan nostaljik kıyafetlerle "tarihi" denetim
Yükleniyor lütfen bekleyiniz