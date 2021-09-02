Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahne, İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Musa Erdoğan'ın davetlisi olarak polis meslek yüksek okulunda düzenlenen seminere katıldı.

Şahne, seminerde polis adayı öğrencilerle mesleki tecrübelerini paylaştı.