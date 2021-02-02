Haber Giriş: 2 Şubat 2021 Salı 09:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Orhangazi'de minibüsün çarptığı yaya yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Hüseyin Kural (59) idaresindeki 38 RR 866 plakalı minibüs, Bursa-İstanbul kara yolu Göl Yolu Kavşağı mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Atalay Güleç'e (29) çarptı.
Kazada yaralanan Güleç, 112 Acil Servis ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası Trafik
Sıradaki Haber
Kara yollarında durum
Yükleniyor lütfen bekleyiniz