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Organik Demirci kirazından dondurma üretildi
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Demirci ilçesinde bir dondurma ustası, ilçede üretilen kirazları kullanarak dondurma yaptı.
Manisa'nın Demirci ilçesinde bir dondurma ustası, ilçede üretilen kirazları kullanarak dondurma yaptı.
Çereşe Meydanı'nda yaklaşık 10 yıldır dondurma ve tatlı yapan 51 yaşındaki Nurettin Aymergen, Demirci kirazını kullanarak dondurma yaptı.
Bahçesinde yetiştirdiği kirazları saplarından ayıran Nurettin Aymergen, kirazın çekirdeklerini çıkardıktan sonra kirazları dondurma makinesinde sütle yaklaşık 2 saat karıştırdı.
Yoğun emeğin ardından uygun kıvama gelen kirazlı dondurma ilçe sakinlerinin beğenisine sunuldu.
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