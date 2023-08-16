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Güncel
AA 16.08.2023 21:55

Ordu'daki trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Ordu'daki trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Samsun’dan Giresun istikametine giden Hasan A.'ın kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Savrulan otomobil, Liman Kavşağında bekleyen Mehmet S. yönetimindeki hafriyat kamyonuyla çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Hasan A. ile araçta bulunan Ö.Ç. (33), Ç.A. (37), A.M.Ç. (40), E.H. (2) ve A.Ç. (11) yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye ve Fatsa Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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