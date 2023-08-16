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Güncel
AA 16.08.2023 21:12

Karabük'te ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü

Karabük'ün Eskipazar ve Yenice ilçelerinde çıkan örtü yangınında 2,5 dönüm alan zarar gördü.

Karabük'te ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü

Eskipazar Hamamlı köyü çevresinde ormanlık alanda örtü yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

Yangından zarar gören yaklaşık 1 dönüm alanda soğutma çalışması yapıldı.

Yenice ilçesinde ise Gökbel mevkisinde ormanlık alanda örtü yangını çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 1,5 dönüm alan zarar gördü.

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Karabük Orman Yangını
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