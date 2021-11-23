Haber Giriş: 23 Kasım 2021 Salı 14:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da yol denetiminde uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Ordu'da polisin şüphe üzerinde durdurduğu 2 araçta uyuşturucu bulundu, 3 şüpheli tutuklandı.
Emniyet ekiplerince, Ordu’nun Fatsa ve Ünye ilçelerde gerçekleştirilen yol denetimleri sırasında şüphe üzerine durdurulan araçlarda arama yapıldı.
Fatsa ilçesinde aracında 102 gram metamfetamin maddesi ele geçirilen kişi yakalandı.
Ünye ilçesinde ise 2 kişinin bulunduğu araçta 4 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hâkimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Denetim Narkotik Ordu Uyuşturucu
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