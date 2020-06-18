Ordu'da alınan bilgiye göre, il ve ilçe jandarma Komutanlığı ekiplerince, yasa dışı silah imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde operasyon gerçekleştirildi.

Şüpheli 5 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 1 el yapımı ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 9 tabanca fişeği ve silah yapımında kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.