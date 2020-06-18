Haber Giriş: Kaynak: AA
Ordu'da yasa dışı silah imal ve ticaretine yönelik 5 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Ordu'nun Altınordu ilçesinde yasa dışı silah imal ve ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi yakalandı.
Ordu'da alınan bilgiye göre, il ve ilçe jandarma Komutanlığı ekiplerince, yasa dışı silah imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde operasyon gerçekleştirildi.
Şüpheli 5 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 1 el yapımı ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 9 tabanca fişeği ve silah yapımında kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
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