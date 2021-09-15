Ordu'da alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenledikleri operasyonda, 3 şüphelinin ev ve bahçesinde arama yaptı.

Aramada, 1 kilo 540 gram kubar esrar maddesi ile 176 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Şüphelilerin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.