Haber Giriş: 15 Eylül 2021 Çarşamba 17:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
Ordu'da alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenledikleri operasyonda, 3 şüphelinin ev ve bahçesinde arama yaptı.
Aramada, 1 kilo 540 gram kubar esrar maddesi ile 176 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Şüphelilerin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik Ordu
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