Haber Giriş: 15 Eylül 2021 Çarşamba 16:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Alanya'da elektrik akımına kapılan otel çalışanı öldü
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Alanya ilçesinde akıma kapılan kişi yaşamını yitirdi.
Güllerpınarı Mahallesi'nde bir otelde çalışan Savaş Erizgi, bulaşık makinesiyle ilgilenirken elektrik akımına kapıldı.
Erizgi, olay yerinde hayatını kaybetti.
İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerinin incelemesinin ardından Erizgi'nin cenazesi, Alanya Belediyesi morguna götürüldü.
Otel sahibi A.Y. gözaltına alındı.
Etiketler: Antalya
Son Haberler
- 17:22
- 17:26
- 17:18
- 17:16
- 17:14
Sıradaki Haber
Samsun'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz