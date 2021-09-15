Hatay’ın Dörtyol ilçesinde edinilen bilgiye göre kaza, Çaylı Mahallesi Çaykara Sokak üzerinde bulunan kontrolsüz hemzemin geçitte meydana geldi. İskenderun istikametinden Toprakkele yönüne gitmekte olan TCDD’ye ait E-68060 sayılı yük treni, kontrolsüz hemzemin geçitten geçtiği sırada sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 HU 679 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada ticari araçta bulunan sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan kişi yaralandı.

Polis ve sağlık ekiplerine haber verilmesinin ardından yaralılar Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

