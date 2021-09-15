Haber Giriş: 15 Eylül 2021 Çarşamba 17:12Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Elazığ'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'da 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.B'nin ruhsatsız tabanca bulundurduğu ve sattığı bilgisi üzerine bu kişiyi takibe aldı.
Merkez İçme köyü yol kontrol noktasında zanlının içinde bulunduğu araçta arama yapan ekipler, 2 ruhsatsız tabanca ve 9 mermi ele geçirdi.
Gözaltına alınan S.B'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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