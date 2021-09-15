Haber Giriş: 15 Eylül 2021 Çarşamba 17:10Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Giresun'da trafik kazası: 5 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Giresun'un Eynesil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Giresun'da Eynesil ilçe giriş kavşağında saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eynesil ilçe giriş kavşağında Yasin Liman (24) idaresindeki 55 FG 747 plakalı kamyonet seyir halinde iken Giresun istikametinden Trabzon istikametine gitmekte olan Ahmet Kalbur (33) yönetimindeki 06 BGU 174 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobil çarpmanın etkisiyle bariyerleri aşarak karşı şeride geçti. Kazada araç sürücüsü Ahmet Kambur'la birlikte ailesinden de 4 kişi daha yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılırken, yaralılar 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Görele Devlet hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Trafik Kazası Giresun
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